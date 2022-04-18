Слишком высокую плату за отопление брали с жителей Лоухского района

Компания «КарелКоммунЭнерго» неправильно начисляла плату за ЖКУ жителям многоквартирного дома в поселке Чупа. Пришлось вмешаться прокуратуре Лоухского района, сообщили в надзорном ведомстве.

В доме установлены два общедомовых прибора учета тепловой энергии. Но их показания коммунальщики почему-то не суммировали. В результате жители дома платили за отопление в зависимости от того, где была расположена их квартира.

Прокуратура внесла в организацию представление и потребовала устраненить нарушение закона.

Плату за отопление жильцам скорректировали с сентября 2019 года по март 2022-го. При этом у трети жителей она уменьшилась. // Фото: Sächsisch/pixabay.com