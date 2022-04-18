Все 16 новых троллейбусов из Вологды поступили в Петрозаводск

Два последних троллейбуса из шестнадцати привезли в столицу Карелии в конце прошлой недели. В городской администрации заявили о том, что вологодское предприятие «Транс-Альфа» досрочно выполнило условия контракта.

Поступившая техника будет проходить пуско-наладочные работы. Планируется, что вологодские троллейбусы выйдут на маршруты в Петрозаводске в апреле-начале мая.

Ранее в соцсети развернулась дискуссия вокруг новенькой техники. В частности, в группе «Живой Петрозаводск» горожанин отметил красивый внешний вид, зарядки для телефонов и другие прелести новой техники, заострив внимание на проблемах с удобством. Например, горожанину показалось неудобным, как установлены сиденья, слишком высокие поручни, недостаточное количество ручек на поручнях, узкий проход в центре, а также то, что для оплаты за проезд через терминал нужно пробираться сквозь толпу людей. (фото пресс-служба администрации)