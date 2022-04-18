От коронавируса в Карелии продолжают умирать

На 18 апреля в Карелии зарегистрированы 133254 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17451 ребенок.

За прошедшие сутки выявили 95 инфицированных, семь из них - дети, непривитых – 77.

В ковидных стационарах получают лечение 309 пациентов, в состоянии средней тяжести – 268 человек, в тяжелом – 36, все не привиты.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь пяти крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 130297 человек, за последние сутки – 115.

За сутки зарегистрирован один умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1488 человек. // Фото: BlenderTimer/