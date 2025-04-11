Скорость ограничат на трассе «Кола» из-за ремонта

Дефекты дорожного покрытия будут устранять на трассе «Кола» с 12 по 19 апреля. Для водителей введут реверсивное движение, а скорость ограничат до 40 километров в час. О предстоящих работах предупредили в Упрдор «Северо-Запад».

Ремонт будут проводить в районе поселка Приладожский в Ленинградской области на 57 километре федеральной трассы Р-21.

В месте проведения работ поставят временные дорожные знаки, светофоры и ограждающие барьеры, повесят сигнальные фонари. Ремонт обещают вести круглосуточно, в две смены. Сроки работ могут изменить из-за погоды. © «Петрозаводск говорит»