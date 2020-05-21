21 мая 2020, 23:00
Скетч Гарика Харламова, играющего бандита, стал вирусным
Более трех миллионов людей посмотрели юмористический ролик, где встречаются бандит и полицейский. Развязка неожиданна!
Программа «Камеди клаб» канала ТНТ опубликовала на Yotube-канале скетч «Голосовые». В главных ролях Гарик Харламов и Андрей Скороход. Они играют школьных друзей, через двадцать лет случайно встретившихся в ресторане.
При этом один бандит, другой – полицейский, который разыскивает бандита. Друзья едят раков и делают свою работу с помощью голосовых сообщений. Развязка истории неожиданна.
Только за день скетч просмотрело более трех миллионов человек. И если вы к этому часу не легли спать, то восемь минут ничего не решат.
Смотрите и наслаждайтесь.