Скетч Гарика Харламова, играющего бандита, стал вирусным

Программа «Камеди клаб» канала ТНТ опубликовала на Yotube-канале скетч «Голосовые». В главных ролях Гарик Харламов и Андрей Скороход. Они играют школьных друзей, через двадцать лет случайно встретившихся в ресторане.

При этом один бандит, другой – полицейский, который разыскивает бандита. Друзья едят раков и делают свою работу с помощью голосовых сообщений. Развязка истории неожиданна.

Только за день скетч просмотрело более трех миллионов человек. И если вы к этому часу не легли спать, то восемь минут ничего не решат.

Смотрите и наслаждайтесь.