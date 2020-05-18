На Шуйском шоссе в Петрозаводске до конца лета улучшат освещение

Администрация Петрозаводска разработала проектно-сметную документацию и запустила процедуру по определению подрядчика на устройство дополнительных сетей освещения на Шуйском шоссе. В 2020 году их модернизируют в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассказали в пресс-центре городской мэрии.

Проект предусматривает установку 41 дополнительной светоточки на участке от Заводской улицы до Пряжинского шоссе.

Опоры оснастят современным светодиодными оборудованием. Оно обеспечит на магистрали равномерный нормативный уровень освещения, что сделает ее безопаснее.

Работы планируется завершить до конца лета. Начальная максимальная цена контракта составляет 5,3 млн рублей.