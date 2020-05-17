Астрологи советуют не поддаваться иллюзиям и самообману

Первая половина недели принесет оптимизм и будет благоприятна для поездок. Однако в этот период станет сложно объективно оценивать ситуацию и свои возможности. Ваши мечты не всегда будут соответствовать реальности. Старайтесь не поддаваться иллюзиям и самообману. Это время рекомендуется посвятить обучению. Сейчас вы легко сможете усвоить новую информацию. Вторая половина недели располагает к общению. Именно через коммуникацию с другими людьми вы сможете осознать свои истинные потребности, проявить характер, самовыразиться. Однако не стоит верить всему, что вы услышите, а также приукрашивать домыслами свои собственные рассказы.

Овнов может сбить с толку ложная или не вполне достоверная информация. Не поддавайтесь на провокации, старайтесь не реагировать на слухи. Сейчас благоприятное время для решения вопросов, связанных с семейной жизнью и благоустройством жилища. Отношения в семье укрепятся и стабилизируются.

Тельцы будут часто сталкиваться с мелкими сложностями. Появится впечатление, будто кто-то вставляет вам палки в колеса. Держите свои личные секреты при себе и не откровенничайте со случайными знакомыми. Между тем это подходящий период для укрепления и стабилизации супружеских отношений.

Близнецам звезды советуют быть разборчивее в контактах и внимательнее присмотреться к своему окружению. Скорее всего, вы поймете, что некоторые ваши планы несбыточны, и сможете более реалистично оценить свои возможности. Это прекрасное время для практической работы и решения материальных вопросов.

Ракам не стоит форсировать события и настаивать на немедленном исполнении запланированных дел. Перед вами могут открыться новые перспективные направления, которые важно своевременно увидеть. Влюбленным предсавителям знака рекомендуется не словами, а конкретными делами подтверждать свою любовь и верность.

Львам предстоит многое заново переосмыслить. Возможно, вы увидите, что некоторые ваши идеалы не соответствуют действительности. Старайтесь больше времени проводить в уединении либо в кругу близких вам по духу людей. Семейная жизнь будет складываться достаточно стабильно.

Девы могут часто попадать в стрессовые ситуации, связанные с финансовыми рисками, а также взаимодействием с недобропорядочными людьми. Женщинам не следует увлекаться флиртом. Между тем это прекрасное время для доверительного дружеского общения с теми, кого вы давно знаете.

Весам выпадет прекрасная возможность проявить себя на профессиональном поприще. В этот период вы сможете найти работу, соответствующую вашему призванию. При определенных усилиях положительный результат не заставит себя долго ждать. В то же время может возрасти напряженность в романтических отношениях.

Скорпионов может подвести неорганизованность. Для того чтобы успевать справляться с делами, нужно прежде всего организовать свой режим дня. Это прекрасное время для учебы, расширения кругозора, путешествий, изучения иностранных языков. Ваш авторитет заметно вырастет за счет демонстрации полученных знаний.

У Стрельцов, переживающих пору влюбленности, может часто меняться настроение. Сами вы вряд ли будете в состоянии контролировать себя и свои чувства. Между тем появится острая тяга к смене впечатлений, независимому поведению, что может поставить под угрозу любовные отношения.

У Козерогов неделя подходит для укрепления и стабилизации партнерских отношений. Это относится как к романтическим, так и к деловым союзам. Предоставьте партнеру полную свободу, будьте открытыми и щедрыми, не придирайтесь по мелочам. Семейным парам можно строить планы на будущее — это укрепит ваши отношения.

Водолеев ждет мощный энергетический подъем. У вас будет достаточно сил для того, чтобы справиться с большим объемом работы. Между тем этот период не слишком подходит для развлечений. В дороге может завязаться романтическое знакомство, однако не следует ожидать, что оно перерастет в серьезный роман.

У Рыб эта неделя будет наполнена приятными впечатлениями, оптимизмом и творчеством. Вы можете увлечься каким-то занятиям, в котором в полной мере раскроете свои творческие способности. Это подходящий период для начала романтических отношений, подарков, любовных признаний, вплоть до предложения руки и сердца.

Источник: astro-ru.ru