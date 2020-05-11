Успехи в делах и отношениях сулят астрологи представителям пяти знаков

На этой неделе вы станете более смелыми и решительными, что будет способствовать осуществлению ваших планов. Отвага и открытость будут важными качествами в этот период. Это время прекрасно подходит для занятий спортом и физической работы. Рекомендуется больше внимания уделять прояснению и укреплению отношений. В случае споров старайтесь быть спокойнее, не обижать близкого человека, находясь под влиянием плохого настроения.

Овны будут излучать оптимизм и уверенность в себе. Возможно, вы почувствуете желание радикально изменить свой внешний облик: поменять стрижку, стиль одежды. Это удачное время для новых знакомств, в том числе романтических. На работе воздержитесь от излишних инициатив.

У Тельцов может улучшиться финансовое положение: повысят зарплату либо предложат подработку. Это удачное время для решения материальных проблем, совершения покупок. Могут осложниться отношения с представителями правопорядка. Нежелательно отправляться в дальние поездки.

У Близнецов будет много возможностей для проявления своих талантов и способностей. Внешние обстоятельства складываются благоприятно для тех, кто привык действовать самостоятельно, проявлять инициативу. Отношения, начатые как дружеские, в этот период могут стремительно перерасти во влюбленность, однако продлятся, скорее всего, недолго.

Ракам рекомендуется сосредоточиться на проработке своих психологических комплексов. Если вы чувствуете себя некомфортно в каких-то жизненных ситуациях, попробуйте разобраться с причинами этого. Сейчас достаточно проблемное время для супружеских отношений.

Львам будет невероятно везти в делах. Вы почувствуете незримую поддержку судьбы, а счастливый случай позволит даже в сложной ситуации выйти сухими из воды. Желательно чаще общаться с людьми, которые придерживаются тех же взглядов, что и вы. Контакты с друзьями будут укреплять и энергетически подпитывать вас.

Девы еще на шаг смогут приблизиться к заветной цели. Тем, кто ждет повышения в должности, может улыбнуться долгожданная удача. Любовные отношения приобретут большую динамику, вы еще сильнее сблизитесь с любимым человеком. Одиноких представителей знака ждут романтические приключения и мимолетные влюбленности.

Весы почувствуют усиление тяги к знаниям, благодаря чему смогут преуспеть в учебе. Эффективными будут занятия иностранным языком: вы сможете значительно пополнить свой словарный запас. Сейчас достаточно нестабильное время для партнерских отношений. Поведение любимого человека может отличаться непредсказуемостью.

Скорпионов потянет на авантюры. Подсознательно вы будете стремиться к получению острых ощущений, адреналина. Сейчас благоприятное время для проведения плановых хирургических операций и прохождения медицинского обследования. Не исключено, что возрастут ваши финансовые возможности.

Стрельцы смогут проявить себя в качестве миротворцев. Вы интуитивно будете чувствовать намерения других людей и сможете найти компромисс в любом, даже самом сложном переговорном процессе. В любовных отношениях вас ожидает взлет эмоций. Не исключено новое знакомство, любовь с первого взгляда.

Козерогам рекомендуется максимум внимания уделить своему режиму дня. Попробуйте составить наиболее оптимальный для вас график. Подобные перемены положительно отразятся на ваших профессиональных успехах и состоянии здоровья. Позаботьтесь также о том, чтобы застраховать себя от неожиданных визитов.

У Водолеев неделя будет связана с творческим взлетом и новыми достижениями. Успешно сложатся дела у тех, у кого есть любимое дело и кто уделяет ему много времени. Усилится ваша физическая активность. Одинокие представители знака могут завести интересное знакомство во время развлекательной поездки.

Рыбам рекомендуется заняться подведением итогов своей деятельности. Прежде всего стоит посчитать расходы и доходы за прошедший период — это поможет вам спланировать свои дальнейшие шаги. Не торопитесь совершать спонтанные покупки. Также сейчас подходящее время для решения семейных проблем.

Источник: astro-ru.ru