Крышу крестильного дома Крестовоздвиженского собора украсил купол

В одном из старейших каменных храмов карельской столицы – Крестовоздвиженском соборе – крышу крестильного храма украсил золотой купол с крестом. До этого храм был без купола и креста, сообщает сайт Петрозаовдской и Карельской епархии.

Напомним, с августа 2018 года по благословению митрополита Константина ведутся капитальные работы по реставрации Крестовоздвиженского собора и прилегающей территории Зарецкого кладбища. Собор полностью отреставрирован снаружи летом 2019 года, а на пяти куполах появилось 118 золотых звезд.

Осенью 2019 – весной 2020 года проведена работа по благоустройству территории окружающего собор Зарецкого кладбища – произведена вырубка деревьев возле собора, заменена теплотрасса. Возобновляются работы по укладке брусчатки на всей присоборной территории.

Сейчас проходят масштабные ремонтные работы в крестильном храме и приходском доме Крестовоздвиженского собора. Кроме всего прочего, в приходском доме планируется открытие воскресной школы для детей и катехизаторских курсов для взрослых.