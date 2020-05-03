По прогнозу астрологов для многих откроются новые перспективы

Первая половина недели будет относительно спокойной. Сейчас усилится исследовательский дух, возможно, вам захочется разгадать какую-то тайну или провести некий эксперимент. Во второй половине недели перед многими могут открыться новые перспективы. При желании каждый сможет по-настоящему раскрыть способности. Увеличится стремление к саморазвитию и к получению признания своих талантов. Желание внешних, видимых изменений и достижений станет более выраженным. В этот период также усилится фантазия, способность принимать быстрые решения. Вы будете более открыто общаться с окружающими людьми. Сейчас стоит попробовать проявить свои творческие способности, заняться самореализацией.

Овны в начале недели смогут повысить благосостояние своей семьи. Вам удастся совершить крупные покупки для дома. Во второй половине недели придется перейти на режим экономии. Это не лучшее время для знакомств, поездок: высок риск обмана и мошенничества.

Тельцы почувствуют усиление интеллектуальной активности и способности к обучению. Также это прекрасное время для новых знакомств, расширения круга общения. Во второй половине недели старайтесь не перенапрягаться на работе, чередуйте нагрузки с отдыхом.

У Близнецов могут вырасти доходы от выполнения частных заказов. Неделя благоволит тем, кто занимается саморазвитием, изучает практики, направленные на обретение духовного и физического равновесия. Осложнений со здоровьем поможет избежать правильный режим дня.

Ракам в первой половине недели захочется больше времени проводить в общении с друзьями. Именно близкие помогут вам укрепить самооценку, добавят уверенности в себе. В любовных отношениях может произойти временное охлаждение, однако не следует придавать этому большого значения.

Львам удастся получить протекцию со стороны влиятельного покровителя. В результате у вас появится возможность успешно урегулировать сложные вопросы, которые вы не хотели предавать огласке. Во второй половине недели придется уделить больше внимания старшим родственникам.

Девам рекомендуется больше времени уделять расширению кругозора, приобретению полезных навыков. Завсегдатаи форумов и социальных сетей смогут значительно увеличить круг дружеского общения. Во второй половине недели возможны поломки транспортного средства.

У Весов усилится энергетический потенциал, может улучшиться и финансовое положение. Вы станете более заметными и привлекательными для представителей противоположного пола. Существует большая вероятность служебных романов.

Скорпионов ждет прекрасное время для развития супружеских отношений. Вам удастся спокойно обсуждать любые спорные вопросы и находить компромиссы. Старайтесь меньше говорить и больше делать, тогда вы сможете значительно укрепить свой союз.

У Стрельцов неделя складывается благоприятно для наведения порядка дома и на работе. Сейчас можно начать генеральную уборку, чтобы избавиться от всего старого и ненужного. Тем самым вы впустите обновленную энергию в свой дом и почувствуете прилив сил. Также сейчас подходящее время чтобы отказаться от вредных привычек.

У Козерогов неделя будет весьма гармоничной. Особенно это относится к влюбленным. Вас могут ждать любовные признания, предложения руки и сердца, подарки и приятные сюрпризы. Также это благоприятный период для творчества, спортивных состязаний, занятия своим хобби. В конце недели желательно не придавать значения слухам.

Водолеев в первой половине недели ждет много приятных забот, связанных с благоустройством дома. Можно начать генеральную уборку или обновить интерьер. Любые перемены, которые вы решите провести, значительно улучшат ваши условия жизни, сделают их более комфортными.

Рыбам в первой половине недели рекомендуется активнее контактировать с людьми для решения текущих вопросов. Старайтесь использовать весь потенциал имеющихся у вас деловых связей, вам обязательно окажут содействие. В конце недели возможны незапланированные расходы.

Источник: astro-ru.ru

