Жители Костомукши поделились видео с «Балконного флешмоба»

Для жителей Костомукши 1 мая не только День весны и труда, но и День города.

Как мы сообщали ранее, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой часть праздничных мероприятий прошла в режиме онлайн, а часть – перенесена ориентировочно на 5 сентября 2020 года.

Изюминкой праздника стал «Балконный флешмоб». Жители города исполнили песню «Этот город» группы «Браво».

Некоторые из них поделились видеозаписями в социальных сетях.

Вероника Хатмуллина

Даниэль Ульянов, Ангелина Смородина, Алексей Смородин

Елена Хмелевская