01 мая 2020, 21:30
Жители Костомукши поделились видео с «Балконного флешмоба»
Костомукшане, вынужденные проводить День города в квартирах, спели песню группы «Браво»
Для жителей Костомукши 1 мая не только День весны и труда, но и День города.
Как мы сообщали ранее, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой часть праздничных мероприятий прошла в режиме онлайн, а часть – перенесена ориентировочно на 5 сентября 2020 года.
Изюминкой праздника стал «Балконный флешмоб». Жители города исполнили песню «Этот город» группы «Браво».
Некоторые из них поделились видеозаписями в социальных сетях.
Даниэль Ульянов, Ангелина Смородина, Алексей Смородин