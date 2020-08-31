31 августа 2020, 17:04
Скалы вдоль карельских дорог очистят от «живописи» вандалов
Скоро жители и гости Карелии смогут насладиться природными видами, не отвлекаясь на современные наскальные рисунки
5 августа правительство республики объявило аукцион по очистке скал от вандальных надписей на участках:
1. От границы Ленинградской области - Лахденпохский район до г. Лахденпохья.
2. Лахденпохья - Сортавала - Пряжа
3. Пряжа - Медвежьегорск.
По итогам аукциона победителем стал ИП Зинкин А. А.
Всего планируется очистить 30 000 кв. м, на которые выделено почти четыре миллиона рублей. Компания уже начала проводить работы на придорожных скалах в Медвежьегорском районе.
Сложность очистки заключается в том, что для очистки камня можно использовать только специальные очищающие средства. Несмотря на это, в ближайшее время скалам будет возвращён их первоначальный облик.