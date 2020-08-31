Скалы вдоль карельских дорог очистят от «живописи» вандалов

5 августа правительство республики объявило аукцион по очистке скал от вандальных надписей на участках:

1. От границы Ленинградской области - Лахденпохский район до г. Лахденпохья.

2. Лахденпохья - Сортавала - Пряжа

3. Пряжа - Медвежьегорск.

По итогам аукциона победителем стал ИП Зинкин А. А.

Всего планируется очистить 30 000 кв. м, на которые выделено почти четыре миллиона рублей. Компания уже начала проводить работы на придорожных скалах в Медвежьегорском районе.

Сложность очистки заключается в том, что для очистки камня можно использовать только специальные очищающие средства. Несмотря на это, в ближайшее время скалам будет возвращён их первоначальный облик.