Сирены завоют по всей Карелии

5 марта сирены завоют по всей республики. В Карелии пройдет общероссийская тренировка по проверке готовности систем оповещения граждан. Об этом сообщили в администрации Медвежьегорского района.

С 10:30 до 10:50 будет передаваться сообщение «Внимание всем!» со звуком сирен через акустические системы населенных пунктов.

Также сигнал поступит через СМС и телерадиовещание. В районах республики задействуют спецтранспорт с громкоговорителями.

Местных жителей просят соблюдать спокойствие и порядок. // фото unsplash.com