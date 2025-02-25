25 февраля 2025, 13:00
Сирены завоют по всей Карелии
Людей просят не волноваться из-за систем оповещения
5 марта сирены завоют по всей республики. В Карелии пройдет общероссийская тренировка по проверке готовности систем оповещения граждан. Об этом сообщили в администрации Медвежьегорского района.
С 10:30 до 10:50 будет передаваться сообщение «Внимание всем!» со звуком сирен через акустические системы населенных пунктов.
Также сигнал поступит через СМС и телерадиовещание. В районах республики задействуют спецтранспорт с громкоговорителями.
Местных жителей просят соблюдать спокойствие и порядок. // фото unsplash.com