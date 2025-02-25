Мать участника СВО получила квартиру после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Пудожского района выявила, что мать участника специальной военной операции проживает в доме, признанном аварийным. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Во время выездной проверки прокурор обнаружил серьезные нарушения: поврежденную кровлю и несоблюдение температурного режима, что сделало жилье непригодным для проживания.

Для защиты прав женщины прокурор внес представление главе районной администрации с требованием устранить нарушения законодательства.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства местные власти оказали матери участника СВО меры социальной поддержки. За счет бюджетных средств ей была приобретена благоустроенная однокомнатная квартира в Пудоже. // фото: pixabay.com