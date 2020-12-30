Синоптики рассказали о погоде в Карелии 31 декабря

Завтра, 31 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью небольшие, днем умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1,-3°С, днем -1,+1°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, днем местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем по южным районам местами с дождем. Утром и днем в отдельных районах отложение мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -4°С, местами до -9°С, днем -3, +2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-3, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -1-2, пасмурно, снег.

В Сортавале +1+2, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото mtdata.ru