Синоптики рассказали о погоде 22 января в Карелии и Петрозаводске

В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, рассказали в региональном Гидрометцентре. Ветер северный, северо-восточный ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха -5, -7 в течение суток. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный ночью умеренный, днем слабый. На дорогах гололедица. Температура воздуха -5, -10, по северным районам местами до -13,-18 в течение суток.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -17, днем -11;

В Кондопоге ночью -17, днем -4;

В Медвежьегорске ночью -12, днем -5;

В Олонце ночью -17, днем -4;

В Пудоже ночью -21, днем -8;

В Сегеже ночью -11, днем -4;

В Сортавале ночью -10, днем -4;

В Суоярви ночью -13, днем -4. (фото pixabay.com, BlenderTimer)