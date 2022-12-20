Синоптики прогнозируют в Карелии снегопад и ледяной дождь

В среду декабрьская погода покажет себя во всей красе. Местами по северным и центральным районам Карелии ожидается сильный снег. По южным районам днем - ледяной дождь, гололед, предупреждают синоптики. Непогода затронет и Петрозаводск.

По прогнозу гидрометцентра в карельской столице облачно, ночью небольшой, утром и днем умеренный снег, вечером переходящий в ледяной дождь. Вечером гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8, днем -3, -5, к вечеру повышение до 0,-2. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно, снег, местами сильный, утром и днем по южным районам переходящий в мокрый снег, ледяной дождь. Утром и днем местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10, днем -2, -7, на юго-западе до +1.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -7, днем -5;

В Кондопоге ночью и днем -3;

В Медвежьегорске ночью -5, днем -4;

В Олонце ночью 0, днем +1;

В Пудоже ночью -6, днем -5;

В Сегеже ночью -6, днем -5;

В Сортавале ночью -1, днем +2;

В Суоярви ночью и днем -1. // фото unsplash.com