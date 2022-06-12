Синоптики обещают жителям Карелии дожди, грозы и тепло

В понедельник в Петрозаводске погода будет благоволить к отдыху. Ночью ожидается небольшой дождь, зато днем без существенных осадков, рассказали в региональном гидрометцентре. Переменная облачность.

Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12. Днем потеплеет до +20, +22. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные часы +8, +13, местами до +6, днем воздух прогреется до +18, +23.

По прогнозу российской метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +21;

В Кондопоге ночью +11, днем +23;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +21;

В Олонце ночью +8, днем +20;

В Пудоже ночью +8, днем +22;

В Сегеже ночью +11, днем +20;

В Сортавале ночью +9, днем +19;

В Суоярви ночью +10, днем +21. (фото «Петрозаводск говорит»)