Синоптики дали прогноз погоды на 23 февраля в Карелии

Во вторник в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, ночью переменная облачность, без осадков, днем облачно, небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -25, -27 градусов, днем -15, -17. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии ночью 23 февраля переменная облачность, без существенных осадков. Днем облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -22, -27, на востоке местами до -33, днем -13, -18, на востоке до -22.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале ночью -16, днем -13;

В Кондопоге ночью -18, днем -15;

В Медвежьегорске ночью -19, днем -17;

В Олонце ночью -15, днем -13;

В Пудоже ночью -19, днем -15;

В Сегеже ночью -18, днем -16;

В Сортавале ночью -13, днем -12;

В Суоярви ночью -15, днем -14.

Ранее МЧС предупредило жителей республики об аномальном холоде 23 февраля. (фото Хельга Белянцева)