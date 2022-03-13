Силуанов раскрыл объем замороженных золотовалютных резервов

Около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов Банка России оказались заморожены из-за санкций. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

«У нас общий объем резервов около 640 млрд долларов, около 300 млрд долларов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», - сказал министр.

Силуанов добавил, что часть российских золотовалютных резервов находится в китайских юанях. По его словам, западные страны пытаются оказать давление на Китай. Министр также добавил, что Россия не отказывается от обязательств по госдолгу и будет оплачивать в рублях долги в отношении стран, которые недружественно отнеслись к России. (фото Станислав Красильников, forbes.ru)