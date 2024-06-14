Силовиков вызвали в магазин из-за нетрезвого посетителя

Вечером 13 июня росгвардейцев вызвали в магазин на улице Ленина в Сегеже. Силовики обнаружили там мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что он мешал персоналу и никак не хотел успокоиться. 32-летнего мужчину задержали и передали полиции.

Другой вызов поступил в Петрозаводске. Охранник торгового центра на Мелентьевой сообщил о посетителе с неоплаченным товаром.

Автопатруль Росгвардии задержал молодого человека. Нарушителем оказался 21-летний селянин. Объясняться ему пришлось уже с полицией. // фото пресс-служба управления Росгвардии по РК