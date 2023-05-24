Силовики задержали в Петрозаводске иностранного вербовщика террористов

Силовики задержали в Петрозаводске иностранца, разделяющего идеологию международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по РК.

Мужчина оказался причастен к вербовке россиян. В квартире нашли пропагандистские видеоматериалы запрещенной организации, средства связи. В отношении иностранца завели уголовное дело.

В апреле Петрозаводский городской суд заключил мужчину под стражу. Оперативные действия продолжаются. // фото Павел Лисицын/ РИА Новости