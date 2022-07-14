Сильный ветер повалил деревья в Сортавале

Шквалистый ветер налетел на Сортавалу и повалил деревья. В паблике местных властей сообщается о нескольких поваленных насаждений, деревья падали не только на землю, но и на провода.

В администрации Сортавалы заверили, что службы электроснабжения сработали оперативно, все аварии были устранены.

Замечаний по электроснабжению нет, восстановительные работы продолжаются, добавили в администрации.

Ранее МЧС по Карелии распространило экстренное предупреждение о непогоду 15 и 16 июля. При грозах ветер может усилиться до 15-18 метров в секунду. (фото на главной unsplash.com,Khamkeo Vilaysing, группа «Администрация Сортавальского поселения»)