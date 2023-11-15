Сильные магнитные бури одна за другой обрушатся на Землю

Магнитные бури вновь обрушатся на Землю. По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитные волнения ожидаются 22, 24 и 25 ноября, 23 и 26 магнитосфера будет пребывать в возбужденном состоянии.

По предварительным данным, буря не будет сильной, как и предыдущие волнения она наберет силу уровня G1.

Научных доказательств тому, что магнитный шторм напрямую влияет на здоровье людей нет, но многие в эти периоды чувствуют себя неважно.

В период магнитных всплесков рекомендуют больше отдыхать, соблюдать режим сна, уменьшить физическую и стрессовую нагрузку, больше гулять на свежем воздухе или выезжать на природу. // фото unsplash.com