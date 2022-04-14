Сильно пьяную автоледи отстранили от управления под Петрозаводском

13 апреля на подъезде к аэропорту Петрозаводска в Прионежском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Нива». За рулем оказался пьяный водитель, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобилем управляла 37-летняя женщина. Прав у нее не было, к тому же автоледи имела признаки алкогольного опьянения. Предположение полицейских подтвердилось показаниями алкотестера, которые соответствовали 1,48 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении нарушительницы были составлены административные протоколы. Фото ГИБДД Карелии