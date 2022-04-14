Мужчина украл 23 тысячи рублей из кассы парикмахерской в Петрозаводске

Владелец мужской парикмахерской в Петрозаводске закрыл салон вечером, а утром обнаружил пропажу 23 тысяч рублей из кассы. О хищении выручки предприниматель сообщил в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело.

Подозреваемого установили. Им оказался бывший стажер. По данным МВД, 28-летний петрозаводчанин хотел устроиться барбером, но не прошел стажировку. Хотя работу он не получил, у него был электронный ключ от помещения. Как предполагают в полиции, таким образом ему и удалось украсть выручку. Подозреваемый хранил деньги дома. Он выдал их добровольно полиции. (фото pixabay.com, annmariephotography)