Полицейская погоня в Карелии закончилась стрельбой по колесам

В Костомукше полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Происшествие случилось в ночь на 13 апреля, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, экипаж ДПС во время патрулирования заметил автомобиль, водитель которого нарушил ПДД. На требование остановиться автомобилист не отреагировал. Началась погоня.

В ходе погони водитель игнорировал неоднократные требования об остановке и предупреждение об использовании оружия. После предупредительного выстрела в воздух полицейские несколько раз выстрелили по колесам, после чего машина все же остановилась.

За рулем автомобиля находился юноша 2004 года рождения. Он признался, что угнал машину с территории гаражного кооператива.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото pixabay.com/fsHH