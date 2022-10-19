Сильнейшего богатыря определят в Петрозаводске

Более 50 силачей из Карелии будут бороться за медали в троеборье, троеборье классическом, жиме и жиме классическом.

Сильнейших пауэрлифтеров определят в Петрозаводске 23 октября. Кубок и первенство республики по пауэрлифтингу пройдут в «Акватике», сообщает група «Спорт-норма жизни Карелия».

Соревноваться будут не только взрослые, но и совсем юные богатыри в возрастной категории старше 13 лет. Начало соревнований в 12:00. (фото unsplash.com, Victor Freitas)