«Хаски» ведут по итогам двух этапов

В карельской столице состоялись матчи второго этапа Первенства Петрозаводска по флаг-футболу. В состязаниях по бесконтактному виду спорта приняли участие пять команд: «Поморы», «Экипаж», «Мегахилы», «Хищники» и «Хаски».

«Хаски» ведут и по итогам двух этапов. Следующий состоится уже через две недели, а заключительный этап пройдет в декабре. Тогда-то и определится окончательный чемпион города по итогам текущего года»,

- рассказали в минспорта Карелии.

Стоит отметить, что в основном команды состоят из игроков взрослой сборной Карелии по американскому футболу. Но играют также студенты ПетрГУ, представители юниорской команды «Оружейников», а также девушки. Они и стали чемпионками второго этапа. Фото: vk.com/minsportkarelia.