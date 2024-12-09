Сигареты подорожают с нового года: названа минимальная цена пачки

С 1 января 2025 года минимальная стоимость пачки сигарет в России вырастет до 135 рублей. Об этом сообщила заместитель директора департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина, пишет «Коммерсант».

Как уточнили в ведомстве, повышение связано с индексацией минимальной розничной цены, которая увеличится на 4,6 процента. Ранее минимальный порог стоимости табачных изделий составлял 129 рублей. Решение принято в рамках государственной политики по регулированию цен на алкогольную и табачную продукцию.

Минимальная цена формируется на основании установленной ставки акциза. Согласно поправкам в налоговое законодательство, которые были утверждены президентом Владимиром Путиным в июле текущего года, в 2025 году акциз на сигареты и папиросы составит 2945 рублей за 1000 штук, что эквивалентно росту на 18 процентов от расчетной стоимости продукции.

Эксперты прогнозируют, что повышение стоимости сигарет может повлиять на снижение их потребления, поскольку цена является одним из ключевых факторов в формировании спроса. // фото: freepik.com