Сибирскую язву искали на «кладбище» рогатого скота в Олонецком районе

Сельхозпредприятие в Олонецком районе захоронило останки туш крупного рогатого скота в землю. Факт выявили сотрудники Россельхознадзора 29 октября.

Однако, когда на следующий день, на место прибыли госинспектор отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и надзора и ветеринарный врач, то туш не обнаружили. При этом на земле были видны следы техники. Тем не менее, в двух метрах от участка нашли фрагмент кишечника крупного рогатого скота. Ветврач направил образец в лабораторию для исследования на наличие возбудителя сибирской язвы. Согласно заключению экспертов, возбудителя опасного заболевания найдено не было.

Представители сельхозпредприятия отчитались, что 30 октября останки животных закопали в канаве. Заключение на обращение с биологическими отходами и акт уничтожения подписала главный ветврач предприятия.

В Россельхознадзоре отмечают, что уничтожать биологические отходы путем захоронения в землю категорически запрещено. Предприятие и ветеринарного врача привлекли к административной ответственности. Предприятию было предписано до 25 декабря принять меры по утилизации останков крупного рогатого скота и отчитаться перед Россельхознадзором. Предписание было исполнено. (фото ekosf.ru)