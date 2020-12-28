Петрозаводчанка отдала деньги мошенникам, поверив в выигрыш в конкурсе

Очередной жертвой интернет-жуликов стала 34-летняя жительница столицы Карелии. В Сети она наткнулась на рекламный пост о выгодном инвестировании сбережений - якобы малые вложения сулили хорошую прибыль.

Женщина рискнула и внесла одну тысячу рублей, рассказали в МВД. После этого мужчина, представившийся организатором розыгрыша, сообщил, что женщина стала обладательницей 100 тысяч рублей. Чтобы получить выигрыш, женщина внесла 10 тысяч рублей. После этого «организатор» конкурса попросил снова внести деньги, так как якобы перевод ушел не туда.

В итоге женщина перевела неизвестным 37 690 рублей, а после задумалась, не обманули ли ее. Она попыталась найти тот самый рекламный пост, но страничка уже была заблокирована.

Карельская полиция устанавливает обстоятельства случившегося. (фото ktk.kz)