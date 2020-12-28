Женщина накопила долг по алиментам на сумму боле полумиллиона рублей
Судебные приставы Карелии осуществляли исполнительное производство в отношении М. о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщает УФССП по РК.
Женщина уклонялась от обязательных выплат как могла, нигде не работала, вела аморальный образ жизни, имущества не имела. В результате она накопила долг на сумму более 650 000 рублей.
На М. составили административный протокол и мировой судья назначил ей наказание в размере 20 часов обязательных работ. Отработав наказание, женщина не сделала необходимых выводов — мер к трудоустройству не предприняла, алименты на содержание своего ребенка выплачивать не стала.
Тогда дознавателем было возбуждено уголовное дело. В результате суд приговорил ее к шести месяцам исправительных работ c удержанием пяти процентов c заработной платы в пользу государства.
Уголовная ответственность заставила алиментщицу задуматься. В настоящее время женщина нашла работу и пока трудится на испытательном сроке. Близкие родственники помогли оплатить всю сумму задолженности — более 650 000 рублей и исполнительский сбор в сумме 46 900 рублей.
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