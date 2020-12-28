Петрозаводчанин угрожал убить женщину, которая его оставила

В полицию Петрозаводска обратилась жительница Древлянки с заявлением о том, что в ее угрожают убить, сообщает МВД Карелии.

Участковый выяснил, что к происшествию причастен 32-летний горожанин, с которым обратившаяся к правоохранителям молодая женщина ранее состояла в отношениях. Мужчина очень болезненно воспринял расставание и не смирился с ним.

По версии дознания, он неоднократно высказывал угрозы бывшей спутнице жизни – в том числе, поздним декабрьским вечером, оказавшись с ней в подъезде многоквартирного дома. Такое поведение было воспринято женщиной как реальная угроза.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

Фото с сайта b-56.ru