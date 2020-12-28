Полицейские спасли в Кондопоге мужчину, раненного в пьяной драке

Наряд патрульно-постовой службы полиции был направлен по вызову жильцов одного из общежитий города Кондопоги, жалующихся на соседей, сообщает МВД Карелии.

На месте происшествия полицейские обнаружили шокирующую картину. Нетрезвый мужчина бурно жаловался, что гость не хочет покидать его комнату.

Но у подобной «несговорчивости» имелась своя веская причина. Несколько ранее, во время застолья произошла ссора, и 57-летний хозяин комнаты нанес несколько ножевых ранений 51-летнему оппоненту.

Участники происшествия были сильно пьяны и с трудом ориентировались в окружающей реальности.

Экипаж ППСП вызвал медиков. У потерпевшего диагностировали проникающее ножевое ранение в области живота.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ответственность предусмотрена в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Фото с сайта don24.ru