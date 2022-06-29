Штрафы за мелкие нарушения хотят отменить, а за серьезные – увеличить

В Госдуме внесли поправки в законопроект, касающийся изменений «автомобильной» главы Кодекса РФ об административных правонарушениях. Они призваны отменить штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновременно ужесточают ответственность за серьезные проступки, предают «Известия».

Кроме того, законопроект вводит санкции за превышение средней скорости и предусматривает отказ от штрафа за отсутствие диагностической карты или забытых «в другой сумочке» водительских удостоверений, а также за грязный номер. Предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями.

«Необходимо снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения, которые не ведут к фатальным последствиям»,

- отметил автор законопроекта, депутат Николай Новичков.

В пояснительной записке к документу говорится, что «внесение поправок в статью 12.5.1 КоАП РФ является вынужденной мерой: если применять положения Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, то Россия рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автомобильного транспорта».

Также на первый раз автоинспекторы ограничатся предупреждением водителю, который перед маневром заблаговременно не занял соответствующую полосу. А вот за повторное нарушение ему уже будет грозить штраф в размере 500 рублей. Эти поправки фактически узаконивают существующую практику, которую согласно распоряжению ГИБДД России использую с середины апреля . Теперь от штрафов за подобные проступки предлагают вообще отказаться. Фото: vk.com.