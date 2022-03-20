Штраф для любопытных. Юрист о том, что запрещено в современной России

Текст: Антонина Кябелева

Накануне Международного женского праздника моя подруга в Санкт-Петербурге при попытке приобрести себе подарок на 8 марта попала в автозак. Просто неосторожно сделала фотографию возле торгового центра "Пассаж", где было много сотрудников ОМОНа, задерживающих граждан по своему усмотрению. Для нее и пожилого мужчины, которого тоже задержали по непонятным основаниям, все закончилось благополучно. Их отпустили. Однако мог быть и другой сценарий.

Вопрос: что можно и что нельзя в современной России? Как до минимума снизить риски оказаться не в то время и не в том месте?

Вместе с известным в Карелии медиа-юристом, доцентом ПетрГУ, членом правления Союза журналистов Карелии Еленой Пальцевой мы попытались поразмышлять над тем, где тот водораздел, после которого пространство личной свободы и законных прав превращается в свою противоположность.

- Новые условия жизни в нашей стране диктуют новые правила поведения. Как вести себя гражданам, которые были случайно задержаны во время митингов или других несанкционированных акций? Можно ли задерживать граждан, которые делают фотографии в центре города?

- Если речь идет о том, что рядом не проходит каких-то публичных мероприятий — санкционированных или несанкционированных, то, конечно, и фотосъемка, и видеосъемка разрешены. Нет никаких запретов, даже с учетом новых политических реалий и ограничений. По сути, все ограничения сводятся к вопросам освещения событий на Украине. Другое дело, если законопослушный гражданин шел по своим делам, случайно оказался рядом с местом проведения несанкционированного митинга, в руках у него телефон или фотоаппарат, и он снимает происходящее. Пусть даже то, что непосредственно с митингом не связано. Ему может быть присвоен статус участника несанкционированного мероприятия.

- Вы хотите сказать, что сам факт проведения съемки человеком, который случайно оказался не в том месте, может привести к задержанию?

- Совершенно верно. Гражданин, который оказался рядом с несанкционированным митингом и снимал, пусть нейтральную картинку, может быть помещен в автозак как потенциальный участник этого мероприятия. Уже потом будут выяснять, как он там оказался и что он снимал. По-другому трудно объяснить столь жесткое поведение сотрудников Росгвардии, полиции.

- Но насколько это законно? Есть в современном законодательстве нормы, которые бы запрещали фотосъемку на улице и предусматривали за это ответственность?

- Конечно, в законодательстве прямого запрета нет. Это вопрос толкования и применения. Гражданина могут задержать на срок до трех часов для выяснения обстоятельств, в том числе для просмотра сделанных им снимков. Если потом выяснится, что поведение человека никак не связано с этим несанкционированным мероприятием, конечно, его должны отпустить и, желательно, извиниться. Проблему видят в том, что если человек сделал снимок, то возникает опасность его опубликования в интернете. Для предотвращения потенциального размещения фотографии или видео в сети и появления последующих комментариев к гражданину может быть предъявлено требование об удалении этих материалов.

- Представим простую ситуацию: человек видит скопление людей в форме. Ему интересно, что происходит. Ведь совсем не обязательно, что это несанкционированная акция. На лбу об этом ни у кого не написано. За последние десятилетия у людей выработалась автоматическая привычка снимать все подряд. И что теперь? Шарахаться от любого скопления народа?

- В настоящее время лучше лишний раз не доставать телефон или фотоаппарат и не проявлять активность, если вы видите скопление сотрудников ОМОНа, Росгвардии. У нас много аполитичных людей. Но они могут оказаться в водовороте событий только потому, что любопытны.

- Если гражданин все же оказался в автозаке, как ему себя вести?

- Не нужно скрывать свои персональные данные. Следует дать максимально полные пояснения, куда направлялся и с какой целью. И надеяться, что все благополучно завершится.

- Все стали постепенно привыкать, что в информационном пространстве мы окружены иностранными агентами. Что должен знать гражданин при использовании материалов, подготовленных инагентами? Насколько безопасно делать репосты статей, подготовленных иностранными агентами?

- Прежде чем сделать репост или поставить лайк, нужно внимательно прочитать текст. За распространение экстремистского материала наступает административная и уголовная ответственность. Репосты текстов, подготовленных журналистами или СМИ в статусе инагента, не запрещены. Однако редакция или журналист должны их маркировать, сообщая, что статья подготовлена иностранным агентом. Для граждан такой обязанности не предусмотрено. Другими словами, маркировать тексты сами граждане не должны, можно делать репост текста, подготовленного инагентом. Если маркировки в тексте нет, а гражданин его распространил, то ответственность несет СМИ или журналист, признанный иностранным агентом. Главное, чтобы в самом тексте не было экстремистских высказываний, призывов к насилию, оскорблений.

- О чем следует помнить гражданам, которые активно участвуют в социальных сетях, делают посты, оставляют комментарии, выкладывают фотографии? Например, человек оказался рядом с несанкционированной акцией, сделал фотографии, а потом их выложил у себя на личной страничке. Это допустимо?

- Если на фотографии скопление людей, сотрудников ОМОНа, то здесь нет никаких нарушений. Если в кадр попали люди с плакатами, то нужно смотреть на их содержание.

Снимок с надписью слова, которое нам запретил Роскомнадзор, да еще на фоне флага Украины, может грозить гражданину оштрафом от 30 до 100 тысяч рублей, а размещение подобной фотографии может быть квалифицировано как призыв к воспрепятствованию использования Вооруженных сил России.

Новая административная статья вступила в силу 4 марта, но ее уже стали применять.

- Какие новые требования предъявляет законодательство к гражданам, к их поведению в социальных сетях, в мессенджерах?

- Многие граждане установили VPN и продолжают пользоваться заблокированными в России социальными сетями «Фейсбук» и «Инстаграм». Пока установка VPN не преследуется по закону. Но ситуация может измениться, если компанию «Meta», которая владеет Фейсбуком и Инстаграмом, признают экстремистской. На этом настаивает Генпрокуратура России. Если ее иск будет удовлетворен и компанию «Meta» признают экстремистской, то установка VPN для того, чтобы обойти блокировку и воспользоваться запрещенными соцсетями, может рассматриваться как нарушение законодательства. Сейчас раздаются голоса отдельных депутатов Госдумы, что граждан, воспользовавшихся Фейсбуком, в случае если компанию «Meta» признают экстремистской, не будут привлекать к ответственности. Но пока это только слова.

События на Украине подтолкнули наших законодателей к новым инициативам, которые с 4 марта 2022 года уже вступили в силу. Я бы обратила внимание на самые «ходовые» статьи, которые сейчас будут активно использоваться.

Статья 20.3.3 КоАП РФ предусматривает наказание за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России и за призывы к проведению несанкционированных мероприятий. За это предусмотрена только административная ответственность в виде штрафов. Штрафы для граждан варьируются от 30 до 100 тысяч рублей.

Я бы хотела отдельно подчеркнуть, что предусмотрены только штрафы. Нет такой альтернативной санкции, как обязательные работы, что для некоторых граждан в наступившей непростой экономической ситуации было бы более мягким наказанием.

Ссылка на петицию против военных действий, а также ее подписание тоже могут быть квалифицированы по этой статье. Размещение в социальных сетях видео с призывом выходить на антивоенные акции, репосты записи об антивоенном митинге тоже попадают под действие нового законодательства.

- Огромное количество людей подписали петиции и обращения против военных действий до вступления в действие новой статьи. И что теперь? Все они могут быть оштрафованы?

- Вопрос сложный. Если петиция размещена в интернете, то вполне может «прилететь» штраф. Все правонарушения, которые происходят в интернете, носят характер длящегося правонарушения. Это означает, что сроки давности начинают исчисляться не с момента размещения, а с момента обнаружения этого материала правоохранительными органами. Поэтому велика вероятность, что наказание будет применяться вне зависимости от того, когда человек подписал петицию. Аналогичная практика уже многие годы складывается и по экстремистским делам. Я думаю, что эту практику сейчас позаимствуют применительно к новой административной статье.

Дело по оправданию терриризма

- Но ведь человек, подписавший петицию до вступления в силу нового законодательства, фактически уже ничего изменить не может. И его теперь за это решили наказать? Не кажется, что это уже перебор?

- С моей точки зрения, это будет дело случая. Но вероятность того, что возбудят дело об административном правонарушении, довольно велика. А дальше гражданам придется уже в суде использовать тезис о том, что закон обратной силы не имеет.

- Какие еще сюрпризы подготовили законодатели россиянам?

- Одиночный пикет против военных действий на Украине, соответственно, тоже попадает под статью о дискредитации использования Вооруженных сил России.

- Уже появилась информация о том, что граждан стали привлекать к ответственности за антивоенные надписи на сумках, куртках, масках. С этим-то что делать?

- Если антивоенная надпись размещена на маске черного цвета, то я не могу гарантировать, что в контексте происходящих событий это не будет истолковано в рамках статьи о дискредитации использования вооруженных сил. Естественно, возникнет вопрос, когда была нанесена эта надпись. Если она была нанесена до 24 февраля 2022 года, и это можно доказать, то, возможно, это позволит избежать ответственности.

Когда право становится частью политики, то нейтральное толкование закона, которое дают юристы, к сожалению, растворяется под напором политического контекста. А политический контекст заключается в том, чтобы отбить у граждан желание публично высказываться по острым темам. Или хотя бы свести это к минимуму. Проще запретить, чем контролировать, кто и как высказывается в публичном пространстве.

В КоАП РФ появилась статья 20.3.4, которая предусматривает штрафные санкции за призывы к введению санкций в отношении России, ее граждан и юридических лиц. Если в течение года подобные действия совершались неоднократно, что гражданина могут привлечь к уголовной ответственности.

С 4 марта 2022 года за фейки об армии предусмотрена уголовная ответственность (статья 207.3 УК РФ). За это могут наказать либо штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере заработной платы от года до 18 месяцев, либо исправительными работами до одного года, либо принудительными работами до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

- Самое большое удивление в последнее время у меня вызвало появление иностранной буквы «Z» в названиях органов власти. Слишком неприятные исторические параллели у меня возникают. Насколько правомерно использовать в названии российских органов власти иностранные буквы? Что это за повальная «латинизация»?

- Минобороны России официально объясняет появление «Z» как букву «З» во фразе «За победу». Но почему русскую букву заменили на латинскую, мне тоже не понятно.

- У россиян исторически очень тесные контакты с жителями Украины. Сложно найти семью, в которой бы не было родственников, друзей, знакомых на Украине. Естественно, люди волнуются, пытаются связаться с ними, получить хоть какую-то информацию о их судьбе. Насколько это сейчас безопасно?

- Если общение происходит в рамках личной переписки, пусть и с использованием социальных сетей или мессенджеров, то это допустимо и безопасно. Все новые составы предусматривают ответственность за публичные действия, когда вы выносите свою точку зрения в виде комментариев или постов на общее обозрение. Частная переписка, по Конституции, охраняется законом. Она должна быть защищена точно также, как и тайна личной жизни.

Одновременно в СМИ просачивается информация о том, что во время несанкционированных акций граждан останавливают на улице, просят показать телефон и открыть личную переписку. Получается, что закон, с одной стороны, гарантирует тайну частной переписки, а с другой под эгидой защиты публичных интересов ею могут пренебречь. Когда в частной переписке вам поступил призыв к противоправным действиям, то важно, как вы на это реагируете. Если вы активно поддерживаете насильственные действия, то не исключено возбуждение дела об административной или даже уголовной ответственности. В нынешней ситуации высказывание собственного мнения в рамках частной переписки несет в себе определенные риски. Сейчас то время, когда собственное мнение нужно держать при себе.

- Все это очень напоминает советский период. Вам так не кажется?

- Да, но это та реальность, в которой все мы находимся.