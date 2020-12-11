Школы получат 11 миллионов рублей на антисептики и рециркуляторы

Образовательные учреждения Карелии в следующем году получат деньги на средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Речь идет об 11 миллионах рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов республики Елену Антошину.

Деньги распределят между районами и городскими округами. Органы местного самоуправления сами определят, на что конкретно потратить эти деньги – на рециркуляторы, инфракрасные термометры, дезсредства или средства защиты.

В этом году республиканские власти уже выделяли школам 30 миллионов рублей на покупку рециркуляторов воздуха. (фото iz.ru)