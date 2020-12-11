Жители Петрозаводска почтили память погибших в Чечне

Сегодня, 11 декабря, в Петрозаводске у мемориала «Колокол скорби» прошла акция памяти. Жители города вспоминали карельских солдат, павших в Чеченской войне, сообщает пресс-служба мэрии.

Горожане возложили цветы в мемориальному комплексу и почтили память не вернувшихся с войны минутой молчания. Акция у «Колокола скорби» ежегодно объединяет ветеранов боевых действий, родственников погибших в войне, представителей ветеранских и патриотических организаций, Совета матерей погибших военнослужащих и других неравнодушных горожан.

Первая Чеченская война началась 11 декабря 1994 года. Боевые действия длились больше полутора лет и завершились 31 августа 1996 года.