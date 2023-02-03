Школьные автобусы пять дней будут проверять в Петрозаводске

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проконтролируют автобусы, которыми детей подвозят к учебным заведениям. Рейды «Безопасный школьный автобус» начнутся 6 февраля и завершатся 10 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Автоинспекторы проверят техническое состояние транспорта, его маршруты, наличие тахографов, опознавательных знаков и путевой документации, исправность приборов, наличие технического осмотра.

Пристальное внимание уделят также автобусам, перевозящим организованные группы детей к местам досуга и отдыха. // фото: ГИБДД Петрозаводска