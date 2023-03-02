Школьные автобусы начнут ездить по новому асфальту

В Карелии в этом году отремонтируют 16 участков дорог, по которым ездят школьные автобусы. В общей сложности обновят порядка 100 км дорожного покрытия.

Ремонт будет вестись в Калевальском, Лахденпохском, Прионежском, Питкярантском, Медвежьегорском, Олонецком, Сегежском, Лоухском и Пряжинском районах, сообщили в региональном Минтрансе.

Подрядчиков еще предстоит выбрать. Дороги отремонтируют за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и госпрограммы «Развитие транспортной системы».

В ведомстве рассказали, что будет отремонтирована дорога от трассы «Кола» к деревне Коткозеро в Олонецком районе. В местной школе учится 81 человек, из них 39 приезжают из соседних населенных пунктов.

Запланирован ремонт на дороге местного значения в Заозерье, где проходит школьный маршрут для 77 учеников. Дорогу не ремонтировали более 30 лет.