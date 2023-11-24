Школьников и педагогов лицея эвакуировали сегодня в Петрозаводске

Уроки были сорваны сегодня в Академическом лицее в Петрозаводске. В учреждении провели эвакуацию, об этом сообщается в паблике образовательной организации.

Полиция и кинологи обследовали лицей. Угрозы детям нет. За вещами, которые были оставлены в школе, можно будет подойти позже.

«Все мероприятия проводятся в штатном режиме», - добавили в лицее. // фото unsplash.com/ Felipe Schiarolli