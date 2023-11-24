24 ноября 2023, 13:39
Школьников и педагогов лицея эвакуировали сегодня в Петрозаводске
Академический лицей проверила полиция и кинологи, угрозы нет
Уроки были сорваны сегодня в Академическом лицее в Петрозаводске. В учреждении провели эвакуацию, об этом сообщается в паблике образовательной организации.
Полиция и кинологи обследовали лицей. Угрозы детям нет. За вещами, которые были оставлены в школе, можно будет подойти позже.
«Все мероприятия проводятся в штатном режиме», - добавили в лицее. // фото unsplash.com/ Felipe Schiarolli