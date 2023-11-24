Многодетную россиянку заподозрили в убийстве троих детей

Многодетную россиянку заподозрили в гибели трех своих детей. Тела были найдены в квартире в городе Великиеки и частном доме в Куньинском районе Псковской области. Тела принадлежат восьмилетней девочке, а также двум мальчикам, младшему из которых не исполнилось и года. По подозрению в убийстве задержана 34-летняя женщина. Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

По информации издания «Псковская лента новостей», 12-летний сын подозреваемой, которого воспитывает бабушка, пришел в квартиру и нашел скелет брата под одеялом. Он рассказал об этом бабушке, а та сообщила в полицию. Тело еще одного ребенка нашли на втором ярусе кровати, труп был завернут в одеяло.

Женщину с еще одной дочерью нашли в другой квартире. Женщина назвала место, где находился еще один мертвый ребенок. Тело лежало на диване в целлофановом пакете и было накрыто одеялом. // фото VK-паблик СУ СК по Псковской области

Ранее женщина состояла на учете за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению старшего сына, но была снята с профилактического учета.