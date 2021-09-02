Школьники и студенты в Карелии могут бесплатно ходить в театры и музеи

С 1 сентября во всей России началась программа «Пушкинская карта». К ней подключились культурные учреждения Карелии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Суть проекта в том, что студенты и школьники 14-22 лет получат банковские карты «Мир» с балансом в три тысячи рублей. На эти деньги они смогут посещать культурные мероприятия.

К «Пушкинской карте» в Карелии к проекту присоединились Национальный музей, музей-заповедник «Кижи», Музей изобразительных искусств, Театр кукол, Музыкальный театр, Национальный театр, Карельская филармония, ансамбль «Кантеле», Центр народного творчества и культурных инициатив, Районный Дом культуры г. Беломорска, Центр культурного развития «Среда» в Костомукше, Олонецкий национальный музей. // Фото: pravchtenie.ru