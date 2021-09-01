Школьники Петрозаводска получат шанс попасть в Крым и на канал СТС

В школах Петрозаводска этой осенью стартует новый проект. Он поможет талантливой молодежи развивать творческие способности, сообщили в мэрии.

Начинание запустит при поддержке Фонда Президентских грантов Карельский Филиал Всероссийской Юниор-Лиги КВН.

Главным направлением проекта стает создание школьных команд КВН специалистами проекта. Впоследствии они будут наставниками и помогут подготовиться к играм сезона 2021-2022 годов.

Организаторы проведут в образовательных учреждениях Петрозаводска больше двух десятков презентаций о деятельности Карельской Юниор-лиги. По их итогам сформируют состав команд-участниц игр сезона, который включит в себя стартовый фестиваль, полуфинал и большой финал.

Кроме концертных выступлений, участников проекта ждут мастер-классы, тренинги и разносторонние творческие занятия.

Каждый участник проекта получит шанс посетить Международный Детский Центр «Артек», принять участие в ежегодном Международном фестивале детских команд КВН в Анапе и телевизионном проекте «Шоу талантов «Детский КВН» на телеканале СТС. // Фото: источник