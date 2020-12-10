Школа скандинавской ходьбы приглашает на бесплатные прогулки

С началом зимы все сложнее выбираться из дома, трудно заставить себя подвигаться.

Скандинавская ходьба в нашем городе стала не только спортом, но и возможностью активно провести выходные в хорошей компании.

Школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala постоянно проводит открытые тренировки для всех желающих, где помогает освоить технику ходьбы и получить правильную нагрузку при занятиях. Как оказалось, заниматься в ScandiKarjala приходят такие активные горожане, что даже на выходных собирается большая компания для уже популярного движения походов клуба RunKarjalaPark. Маршруты в черте города открывают новые природные уголки, а общение добавляет эмоций каждому походу. Все походы посильны и для начинающих скандиходов. А те, кто занимается самостоятельно смогут задать вопросы инструктору и найти компанию для занятий.

Походы клуба RunKarjalaPark проходят каждую субботу в 10 утра. За расписанием следите в группе ВКонтакте.

Тренировки в школе скандинавской ходьбы Scandikarjala и походы бесплатны, открыты для участников любого уровня подготовки.

Школа ScandiKarjala приглашает всех активных жителей города присоединиться к походам и соединить скандинавскую ходьбу и позитивное общение!