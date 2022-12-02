02 декабря 2022, 17:25
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Школа китайского языка и каллиграфии приглашает на открытый урок

Узнать,  как проходят занятия в «Ванмэй» и лично встретиться с преподавателем можно будет в ближайшее воскресенье, 4 декабря

"Ванмэй" — это единственная школа китайского языка и каллиграфии в Петрозаводске.
В школе проводят занятия с носителями языка прямиком из Китая.
Есть программы для детей, школьников, студентов и взрослых. Кроме того, преподаватели школы помогают поступить в китайские вузы, сдать HSK.

Открытый урок в школе «Ванмэй»  пройдёт уже  в это воскресенье, 4 декабря,  в 13:00 по адресу: ул.Анохина 26-А..

Регистрация на открытый ОФЛАЙН-урок Ванмэй по ссылке.
 

Почувствовать особую атмосферу и получить первые знания можно за 190 рублей, а если приобретёте абонемент в день урока, то и вовсе бесплатно.

//Фото:https://ru.freepik.com/author/freepik

На правах рекламы.ИП Тишабаева М. Р. ИНН: 100128430401.

 

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Уроки китайского языка в Петрозаводске