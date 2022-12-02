Школа китайского языка и каллиграфии приглашает на открытый урок

"Ванмэй" — это единственная школа китайского языка и каллиграфии в Петрозаводске.

В школе проводят занятия с носителями языка прямиком из Китая.

Есть программы для детей, школьников, студентов и взрослых. Кроме того, преподаватели школы помогают поступить в китайские вузы, сдать HSK.

Открытый урок в школе «Ванмэй» пройдёт уже в это воскресенье, 4 декабря, в 13:00 по адресу: ул.Анохина 26-А..



Регистрация на открытый ОФЛАЙН-урок Ванмэй по ссылке.



Почувствовать особую атмосферу и получить первые знания можно за 190 рублей, а если приобретёте абонемент в день урока, то и вовсе бесплатно.

//Фото:https://ru.freepik.com/author/freepik

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