Шесть взрослых и один ребенок погибли с начала года в ДТП в Карелии

Дорожная полиция в Карелии с начала этого года зарегистрировала уже 76 аварий с участием пешеходов. В них есть не только травмированные, но и погибшие, сообщили в Госавтоинспекции.

В этих ДТП пострадали 70 человек, в том числе 14 детей. Погибли семеро, один из них – ребенок.

Два человека погибли в авариях на пешеходных переходах, а 30 получили в них травмы. Всего таких ДТП произошло 31.

По вине пешеходов произошли 30 аварий, ранения в них получили 26 человек, четверо погибли. // фото: Kaique Rocha/ pexels.com