06 июля 2023, 09:37
Здоровый интерес

Шесть полезных специй, которые должны быть на каждой кухне

Хозяйкам рекомендуют выбирать специи без химических добавок, максимально натуральные

Российский врач рассказал, какие специи полезны для здоровья.

По словам врача-эксперта по направлению дерматовенерология Романа Иванова, самые полезные – это полностью натуральные специи без усилителей вкуса, ароматизаторов и красителей. При этом стоит помнить, что многие специи могут быть противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также влияют на активность и метаболизм некоторых лекарств, сообщает издание «Доктор Питер».

К полезным врач причислил черный перец, который способствует снижению холестерина, улучшает углеводный обмен, защищает слизистую рта от болезнетворных микроорганизмов. Еще одна полезная приправа – корица. Она также помогает снизить уровень холестерина, улучшает процессе переваривания пищи, способствует снижению давления. Гипотоникам (прим.ред. люди страдающие пониженным давлением) следует употреблять корицу с осторожностью.

Паприка также поможет отрегулировать работу ЖКТ, улучшить кровоток и препятствовать образованию тромбов. Еще одна полезная специя – имбирь. Он богат витаминами, микроэлементами, в его составе есть гингерол – вещество, обладающее противовоспалительным и обезболивающим эффектом.

Чеснок также должен быть на кухне. В его составе есть аллицин - соединение, обладающее мощным антиоксидантным действием, помогающим защитить клетки организма от воздействия свободных радикалов. Кориандр помогает укрепить стенки сосудов и кости, нормализует давление, благотворно влияет на нервную систему. // фото unsplash.com

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