Шесть полезных специй, которые должны быть на каждой кухне

Российский врач рассказал, какие специи полезны для здоровья.

По словам врача-эксперта по направлению дерматовенерология Романа Иванова, самые полезные – это полностью натуральные специи без усилителей вкуса, ароматизаторов и красителей. При этом стоит помнить, что многие специи могут быть противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также влияют на активность и метаболизм некоторых лекарств, сообщает издание «Доктор Питер».

К полезным врач причислил черный перец, который способствует снижению холестерина, улучшает углеводный обмен, защищает слизистую рта от болезнетворных микроорганизмов. Еще одна полезная приправа – корица. Она также помогает снизить уровень холестерина, улучшает процессе переваривания пищи, способствует снижению давления. Гипотоникам (прим.ред. люди страдающие пониженным давлением) следует употреблять корицу с осторожностью.

Паприка также поможет отрегулировать работу ЖКТ, улучшить кровоток и препятствовать образованию тромбов. Еще одна полезная специя – имбирь. Он богат витаминами, микроэлементами, в его составе есть гингерол – вещество, обладающее противовоспалительным и обезболивающим эффектом.

Чеснок также должен быть на кухне. В его составе есть аллицин - соединение, обладающее мощным антиоксидантным действием, помогающим защитить клетки организма от воздействия свободных радикалов. Кориандр помогает укрепить стенки сосудов и кости, нормализует давление, благотворно влияет на нервную систему. // фото unsplash.com