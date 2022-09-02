Шесть населенных пунктов Карелии борются за Арктический кубок чистоты

В республике проходят командные соревнования по очистке зеленых территорий «Чистые Игры». О их проведении рассказали в пресс-службе минприроды региона.

Мероприятие на Арктический кубок чистоты стартовало 30 августа в Беломорске. В соседней Сегеже соревнования по сбору и сортировке мусора проходят в эти часы. В борьбе также примут участие 3 сентября – Калевала, 4 сентября – Костомукша, Кемь и Лоухи.

«В среднем участник «Чистых игр» может собрать в 5-10 раз больше, чем во время обычных субботников. В прошлом году во время Арктического кубка чистоты было собрано 18 тонн мусора»,

- рассказали организаторы. Фото: ecology.gov.karelia.ru.